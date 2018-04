Erfinder Madsen fasst lebenslange Haft aus

U-Boot wurde nach Tod der Journalistin versenkt

Auch während des Prozesses in Kopenhagen konnte nicht vollständig aufgeklärt werden, was an Bord der „Nautilus“ genau passiert war. Fest steht, dass die Reporterin, die eine Reportage über Madsen machen wollte, am 10. August 2017 das U-Boot bestieg, aber niemals nach Hause zurückkehrte. Ihr Freund meldete sie als vermisst. Einen Tag später wurde Peter Madsen aus dem Meer gerettet, das U-Boot war in der Bucht bei Køge gesunken. Ermittler gehen davon aus, dass es absichtlich versenkt wurde.