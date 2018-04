Mordprozess um Roland K.: Wirt beteuert Unschuld

Was denn die SMS „Wir zwei müssen einen Monat brav sein, dann haben wir ein glückliches Leben“, bedeute, bohrte der Richter nach. „Da ging es um das Model-Label“, antwortete der Angeklagte. Der Vorsitzende hakte weiter nach: Am 19. Juli wurde am späteren Nachmittag in einer Apotheke ein Rezept für das Schlafmittel Noctamid eingelöst (laut Anklage von der Ex-Freundin des Musikers, Anm.). Kurz zuvor hat der Musiker ihn angerufen und nach dem Kauf des Medikamentes wurden zahlreiche SMS zwischen dem Wirt und dem Musiker hin und her geschrieben. „Das hat keinen Zusammenhang mit der Tat“, sagte der Angeklagte.