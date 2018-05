Zahlen und Fakten: Entwicklungen am Wohnungsmarkt

Ottakring und Margareten im Aufschwung

Auch wenn Immobilien-Experten meinen, dass es in Wien heute keine unattraktiven Bezirke mehr gibt - einen doch sehr bemerkenswerten Aufschwung hat Ottakring erlebt. Das vielgestaltige Umfeld zwischen urbanem Yppenplatz, Brunnenmarkt und grüner Heurigengegend am Stadtrand ist offenbar besonders begehrt. Aktuell ist Margareten stark im Kommen.



St. Pölten blüht auf

Auch St. Pölten wächst - allerdings spielen sich die Zahlen im Vergleich zu Wien natürlich in anderen Dimensionen ab. Ein stetiger Zuwachs von zuletzt rund 800 „Hauptwohnsitzern“ im Jahr stellt aber für eine (bald) 60.000-Einwohner-Stadt doch eine gewisse Herausforderung dar. Neuen Wohnraum braucht die Landeshauptstadt - und der wurde vorausschauend geschaffen. Rund 6000 neue Wohnungen sind mit heutigem Stand in St. Pölten geplant. 1500 davon sind aktuell in Bau oder bereits fertig gestellt - wobei der Anteil an Wohnungen aus dem privaten, nicht geförderten Wohnbau sukzessive wächst. Noch vor wenigen Jahren wurden in St. Pölten Neubauwohnungen beinahe ausschließlich von gemeinnützigen Bauträgern errichtet.