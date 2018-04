Schweres Asthma in den Griff bekommen

Die chronisch entzündliche Atemwegserkrankung tritt in unterschiedlichen Verlaufsformen auf, die sich hinsichtlich Schweregrad der Symptome, der Entzündung sowie des Ansprechens auf die Behandlung unterscheiden. „90 Prozent der Patienten können wir mit der klassischen Inhalationstherapie hervorragend behandeln“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl, KH Hietzing, im Rahmen einer Diskussionsrunde innerhalb des Gesundheitspolitischen Forums in Wien. Ein Problem stellt sich allerdings dar: „80 Prozent der Patienten verwenden die Sprays nicht regelmäßig wie sie sollten und häufig auch nicht richtig“, so Univ.- Prof. Dr. Marco Idzko, MedUniWien.