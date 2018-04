Alrosa-Cup: Finales Feilschen um 25 WM-Plätze

Was erwartet sich Bader vom letzten Turnier? „Es geht zum einen darum, personell die Entscheidungen zu treffen, wer mit nach Dänemark kommt. Andererseits wollen wir uns den Feinschliff für die A-WM holen. Die drei Matches werden uns viele Erkenntnisse liefern.“ Wobei: „So eine richtig komplette Formation können wir, da noch nicht alle Spieler an Bord sind, nicht bilden.“ Raffl, Ulmer und Obrist würden ohne Vorbereitungsspiel in den Beinen in Dänemark ins WM-Geschehen eingreifen: „Das Team, das dann am 5. Mai im ersten Spiel gegen die Schweiz antreten wird, hat so in der Vorbereitung nie zusammen gespielt“, weiß Bader.