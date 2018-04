Treffen Sie Teenie-Star Niall Horan in Wien

Bei One Direction wurde der sympathische Ire Niall Horan zum Topstar, doch nach dem temporären Ende der Boyband-Sensation wandelt das Vollblutmusiker auf Solopfaden. Am 4. Mai kommt er für seine erste Österreich-Einzelshow in den Wiener Gasometer. 3x2 Leser können den Topstar nicht nur persönlich treffen, sondern ihm vor dem Gig auch schon beim Soundcheck auf die Finger schauen.