Lkw stoppen unter Brücke, um Suizid zu verhindern

Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Der erste Notruf sei laut Polizeiangaben gegen 1 Uhr nachts eingegangen. Daraufhin sei die Autobahn bei Coolidge in beide Richtungen gesperrt worden. Als der Mann gedroht habe, sich umzubringen, hätten die Polizisten die von der Sperrung betroffenen Lkw-Fahrer gebeten, sich unter die Autobahnunterführung zu stellen, hieß es weiter. Die Polizei von Detroit veröffentlichte dazu ein Bild auf Twitter. Das Foto zeige, wie Polizisten der Öffentlichkeit dienen, heißt es in dem Posting. „Aber in dem Foto ist auch zu sehen, wie ein Mann mit der Entscheidung ringt, sich das Leben zu nehmen.“