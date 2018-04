Nachbar löschte Brand mit seinem Radlader

In Radstadt ist am Dienstagabend in einer Halle ein Feuer ausgebrochen. Ein Fass und ein angrenzender Holzstapel standen in Flammen. Ein Nachbar bemerkte den Rauch und reagierte geistesgegenwertig. Mit der Schaufel eines Radladers holte er Wasser aus der nahen Enns und dämmte die Flammen bis zum Eintreffen der von ihm alarmierten Feuerwehr ein.