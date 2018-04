Zuwachs für eine kleine Salzburger Hotel-Dynastie

Es war von langer Hand geplant und doch musste am Ende alles wieder schnell gehen. Der rote Teppich wurde am Donnerstag an der Maxglaner Hauptstraße 70 ausgerollt, noch während im Gebäude die Handwerker an den letzten Details tüftelten und die Maler die letzten nötigen Pinselstriche setzten. Als Bürgermeister Harald Preuner als einer der ersten Gäste die Schwelle zum neuen „Max70“ betrat, war fast alles vorbereitet.

„Die vergangenen Wochen und Monate waren sehr stressig“, gesteht das Hoteliers-Ehepaar Norbert und Andrea Wendl. „Aber jetzt ist alles bereit, pünktlich für die Eröffnung Anfang Mai.“