Nowak: Früher war das Kurven-Model magersüchtig!

Heute glücklicher denn je

Danach konsultierte die hübsche Blondine einen Arzt, der sie untersuchte. Der Mediziner erklärte ihr: Wenn sie noch ein Kilogramm abnimmt, muss sie in eine Klinik. Nowak wollte nicht in eine Klinik: „Der Gedanke, es mit ärztlicher Unterstützung und meiner Familie zu schaffen, gefiel mir besser. Also stellte ich mich jeden Tag vor der Schule freiwillig bei meinem Arzt vor, um mich durchchecken zu lassen. So lange, bis ich mein natürliches Gewicht zurückhatte.“ Heute ist das Model mit seinen Kurven glücklicher denn je.