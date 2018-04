Identitätsdiebstahl trifft immer öfter auch Kinder

Frühzeitige Schulung

Eltern rät das das Unternehmen, Kindern schon frühzeitig beizubringen, wie sie ihre Identitäten in der digitalen Welt schützen können. Bank-Konten sollten zudem überwacht werden: „Die Bekämpfung von Identitätsbetrug von Kindern erfordert, dass Vormünder die Finanzen ihres Kindes proaktiv verwalten und regelmäßig Aktivitäten überwachen, selbst wenn sie erwarten, dass nichts passiert ist“, schreibt Javelin und rät Eltern, Konto-Alarme zu nutzen, insbesondere solche, die an mobile Geräte - etwa per SMS ans Smartphone - gesendet werden.