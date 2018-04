Grünoase in Meidling ist in Gefahr!

MA 21 (Stadtplanung) sieht für Umwidmung keinen Anlass

„Die Fläche ist durch eine unbefristete Bausperre geschützt“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“. „Eine Bausperre alleine bringt nichts. Sie kann umgangen werden, wie Beispiele, auch hier in der Nähe, zeigen“, wettert Bezirksrat Franz Schodl (Pro Hetzendorf). Zudem kommt im Herbst eine neue Bauordnung, die es der Gemeinde erleichtert, Wohnbauten zu realisieren. Die Grünoase gehört einem stadtnahen Bauträger und der Stadt Wien zur ungeteilten Hand. Die Versuchung, den Betonmischer anzuwerfen, dürfte gegeben sein.



