Ganz ohne Worte, aber mit Berührungen

Da sich die meisten wahrscheinlich nicht vorstellen können, wie man jemanden kennenlernt, ohne mit ihm zu sprechen, hat City4U Helena Spindler von Eventkistl gefragt, wie so ein Abend abläuft: „Silent Dating stellt die nonverbale Kommunikation in den Fokus. Wenn man nicht nach den ,richtigen Wörtern‘ suchen muss, entdeckt man eine tiefere Ebene des Kennenlernens. Der Moderator gibt dabei einen Rahmen vor, in dem die TeilnehmerInnen ganz langsam die Komfortzone erweitern, ohne diese zu verlassen. Zu Beginn sind das kleine Aufgaben zum ,Locker werden‘ aus dem alltäglichen Leben: Zum Beispiel jemanden einfach mal bewusst anlächeln. Darauf folgen Flirtspiele bis man sich schließlich in der zweiten Hälfte des Programmes gegenübersitzt und einander zwei Minuten in die Augen schaut. Am Ende des Abends gibt es das Matching, das vom Speeddating bereits bekannt ist. Hier wird dann bekannt gegeben, wen man gerne wieder treffen möchte.“