Thiem: Nummer 174 wird nicht zum Stolperstein!

Nun gegen „Lucky Loser“

Kovalik kam durch einen 6:3,6:3-Sieg gegen den Argentinier Guido Pella in die Runde der letzten 16. Das bisher einzige Tour-Duell mit Thiem hat er vor zwei Jahren in Indian Wells 6:7(4),6:7(3) verloren. Davor hatte es 2012 bei einem Future in Marokko einen Thiem-Erfolg gegeben. Kovalik war am Wochenende in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden, rutschte aber als „Lucky Loser“ in das Hauptfeld und erhielt zudem noch - wie Thiem aufgrund seiner Setzung - ein Auftakt-Freilos.