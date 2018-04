Robbie Williams besitzt eine Marihuana-Plantage

Erst vor zwei Monaten offenbarte Robbie, dass er an einer „tödlichen“ Krankheit leidet. „Ich habe eine Krankheit in meinem Kopf, die mich umbringen will und die in meinem Kopf ist, also muss ich mich dagegen schützen“, enthüllte er gegenüber „The Sun“. Schon viele Male sei er dem Tod „sehr nahe“ gekommen.