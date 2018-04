Innsbruck: Somalier bedrohten Kroaten mit Waffe

Erneut kam es in Innsbruck auf offener Straße zu einer blutigen Auseinandersetzung. Wie die Polizei erst am Mittwochvormittag bekannt gab, gerieten am Montag zwei Somalier (19 und 26 Jahre) und ein Kroate (52) aneinander. Die zwei Afrikaner bedrohten ihren Kontrahenten offenbar mit einer Waffe. Zudem wurde der 52-Jährige mit einem Messer verletzt.