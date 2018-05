„Du bist nicht auszuhalten!“

Wer bin ich, was will ich?

Es geht also ziemlich rund im jungen Körper, kein Wunder, wenn auch die Psyche Achterbahn fährt. „Die Pubertät betrifft die Phase des körperlichen Heranreifens, die Adoleszenz - der letzte Abschnitt zwischen Pubertät und Erwachsenenalter - den psychischen Reifungsprozess, vor allem was Emotionen, Sozialisation und Intellekt betrifft“, erklärt Prof. Dr. Sabine Völkl-Kernstock, leitende Klinische Psychologin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, AKH/Medizinische Universität Wien und Mitglied des Expertenbeirats der Plattform für interdisziplinäre Kinder- und Jugendgynäkologie Österreich.