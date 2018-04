Liverpool-Fan liegt nach Ultra-Attacke im Koma!

Schwere Gehirnschäden

„Wir glauben, dass das Opfer mit seinem Bruder in Liverpool war, um das Halbfinale anzuschauen und bei einer Auseinandersetzung zwischen Roma- und Liverpool-Fans in der Nähe des Albert Pubs angegriffen wurde“, hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Der ins Krankenhaus eingelieferte Ire ist laut Augenzeugenberichten mit einem Gürtel getroffen worden. Der FC Liverpool zeigte sich schockiert: „Unsere Gedanken sind beim Opfer und seiner Familie.“ Der Zustand des Iren Sean Cox verschlechterte sich am Mittwochnachmittag, er liegt mittlerweile im Koma, die Ärzte teilten mit, dass der Ire schwere Gehirnschäden davontragen wird.