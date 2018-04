Kepler-Uni behält sich Lukas als Rektor bis 2023

Auftrag und Vertrauensvorschuss

Der Jurist, der sich in den vergangenen Wochen einer internen Führungsdebatte stellen musste, die aber viele externe Unterstützer mobilisierte, sieht das „Ja“ zu seiner Wiederbestellung (im kurzen Wege ohne Ausschreibung) einerseits als Vertrauensvorschuss, andererseits auch als „Auftrag, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“ und den Entwicklungsplan für die Universität sowie die mit dem Bund noch auszuverhandelnde Leistungsvereinbarung in den kommenden Jahren so wie geplant umzusetzen. Es sei aber auch ein Auftrag, „bestehende Kritik zu berücksichtigen“, stellt er ein gewisses „Feintuning“ in Aussicht. Nach der sehr außenwirksamen Führungsdebatte wünscht Lukas sich auch ebenso viel öffentliches Interesse für die Arbeit an der Uni und die Leistungen der dort forschenden, lehrenden und studierenden Personen.