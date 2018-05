Der Duden regelt nun auch den Einsatz von Emojis

Die neue Richtlinie wird auch in der gedruckten Ausgabe Erwähnung finden. „Wir haben die Regel ganz neu aufgenommen - und zwar in unser Handbuch ,Komma, Punkt und alle anderen Satzzeichen‘, von dem im April die neue Auflage erschienen ist. Bislang war darin nie die Rede von Emojis“, erklärt Duden-Redakteurin Melanie Kunkel dem Magazin „Bento“. Es handle sich dabei allerdings lediglich um eine Empfehlung, die sich an der Positionierung von Fußnoten orientiert - diese werden ebenfalls hinter das Satzzeichen gestellt, wenn sie den gesamten Satz betreffen.