Streaming beschert Industrie steigende Umsätze

CD in Österreich nach wie vor wichtigstes Musikmedium

In Österreich verzeichnete der Musikmarkt ein Plus von über sechs Prozent. 145,4 Millionen Euro gaben Konsumenten hierzulande im Vorjahr für Musik in den unterschiedlichsten Angebotsformen aus. Die Umsätze mit Streaming-Abos stiegen um 86 Prozent auf bereits 32,6 Millionen Euro, die Vinyl-Verkäufe erreichten ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 7,8 Millionen Euro. Mit einem Umsatz von 52,2 Millionen Euro und einem Anteil von 47 Prozent am Gesamtmarkt bleibt die CD in Österreich aber weiterhin das wichtigste Musikformat.