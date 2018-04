WhatsApp setzt Mindestalter auf 16 Jahre herauf

Unklar ist allerdings, ob und wie das Alter überprüft werden soll. WhatsApp sichert sich in den AGB zwar gegen die Nutzung jüngerer Personen ab, gleichzeitig gibt es bei der WhatsApp-Anmeldung aber auch keinerlei Altersprüfung. Jüngere Nutzer, die WhatsApp verwenden wollen, werden das also wohl auch zukünftig tun können - notfalls mit falschem Alter. WhatsApp will nach eigenen Angaben daran festhalten, möglichst wenige persönliche Daten seiner mehr als 1,5 Milliarden Nutzer abzufordern. Außerhalb Europas will der Messenger am Mindestalter von 13 Jahren festhalten.