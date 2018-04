Salzburg: „Maschine“ Ulmer ist unverzichtbar

„Er will keine Pause“

Der hat nicht nur die meisten Einsatzminuten aller Salzburger in dieser Saison gesammelt, sondern ist - neben Rechtsverteidiger Stefan Lainer - auch der Einzige, der in allen Europa-League-Spielen über die volle Distanz auf dem Platz stand. „Andi erlebt gerade seinen dritten Frühling“, schwärmt Rose über den Nationalspieler. „Er will auch keine Pause, ist ein erfahrener Spieler.“