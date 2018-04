Dreister Fahrraddieb festgenommen

Aufmerksamen Passanten war am Dienstag in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt ein junger Mann aufgefallen, weil er mit einem neuen Fahrrad ohne Pedale durch die Gegend marschierte. Sie alarmierten daraufhin die Polizei in St. Peter, die aufgrund der guten Personenbeschreibung und nach kurzer Fahndung den Fahrraddieb in der Kudlichgasse ausforschen konnte. Der dreiste Dieb gab nach anfänglichem Leugnen zu, dass er gegen 13 Uhr in einem Sportgeschäft in der Völkermarkter Straße aus dem Eingangsbereich ein Bike im Wert von 1.700 Euro gestohlen hatte. Der Mann hatte unbemerkt die Fahrradsicherung heruntergetreten und war mit dem Bike ohne Pedale aus dem Geschäft marschiert. Das Fahrrad konnte in einer Nische einer Wohnhausanlage sichergestellt und dem Geschäft zurückgegeben werden. Der 26-Jährige wurde festgenommen und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.