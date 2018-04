Salzburg bleibt ein teures Immobilien-Pflaster

Am günstigsten sind die Immobilien im Hauptstädtevergleich derzeit in Klagenfurt - der Indikator liegt dort bei 20,8 Jahren und ist damit von 2017 auf 2018 etwas zurückgegangen. Die Mieten (inklusive Betriebskosten) erhöhten sich dort auf 9,40 Euro pro Quadratmeter und Monat, die Kaufpreise auf rund 2.340 Euro je Quadratmeter.

Obwohl die Preise in Eisenstadt im Vorjahr österreichweit am kräftigsten anzogen (2.360 Euro pro Quadratmeter) und der Kauf-Miet-Indikator 21,8 Jahre anzeigt (2017: 16), liegen sie nur knapp über der Kärntner Landeshauptstadt. Die Mieten in der burgenländischen Hauptstadt betragen im Schnitt 9 Euro pro Quadratmeter.