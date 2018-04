Thiem: Rätselraten vor dem großen Ernstfall

Für seinen Trainer Günter Bresnik, der nicht mit nach Barcelona reiste, spielt das keine Rolle: „Mit Druck kann Dominic gut umgehen. Und ich hoffe sowieso, dass er sich keine Gedanken über das Ranking macht.“ Vielmehr beschäftigt Bresnik und Thiem ein anderes Problem, dass sich in Monte Carlo zeigte. „Ich verstehe nicht, dass er an einem Tag super spielt und am nächsten so schlecht“, schüttelt Bresnik den Kopf. „Das gibt uns beiden Rätsel auf.“