Fünf Feuerwehren rückten zu Waldbrand aus

Insgesamt fünf Feuerwehren mussten am Dienstagabend zu einem Waldbrand in Unterferlach in der Gemeinde Finkenstein ausrücken. Aus noch unbekannter Ursache breiteten sich dort Flammen im Bereich eines Waldhanges unweit einer Wohnsiedlung aus. Den Einsatzkräften gelang es jedoch relativ rasch, die Flammen einzudämmen und den Brand zu bekämpfen.