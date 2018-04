Frauen bei Übungsfahrten mit dem Motorrad verletzt

Gegen eine Grundstücksbegrenzung

Der zweite Unglücksfall ereignete sich in Innsbruck. Dort fuhr eine 49-jährige Österreicherin um 18.20 Uhr im Zuge einer Fahrstunde mit dem Fahrschulmotorrad auf der Werner-Siemens-Straße. Beim Abbiegen in ein Privatgrundstück unterlief ihr jedoch ein fataler Bedienungsfehler, sodass sie gegen eine Grundstücksbegrenzung prallte. Durch den Anprall brach sich die Frau den Unterarm. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.