Keine Tore im Hit, Remis für Wiener Neustadt

Wacker durfte sich am Ende zwar über den nächsten Schritt zum Titel freuen, der Sieg wäre für die Elf von Karl Daxbacher aber durchaus möglich gewesen. Daniele Gabriele traf für die spielbestimmenden Tiroler in der 58. Minute nur die Latte. Hartberg war in erster Linie bemüht, kein Gegentor zu kassieren. Die Steirer halten ihre Torsperre nun schon sechs Partien lang. Der siebente Sieg in Folge blieb den Hartbergern aber verwehrt.