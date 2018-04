Gedanken zum Lärm

Etwa bei mir zu Hause, etwas außerhalb von Klagenfurt: Ab 5 Uhr früh donnern da Lkw durchs Dorf; zu so früher Stunde noch ohne Ladung. Das lässt die Achsen so schön poltern. Dann geht der Berufsverkehr los; Tempolimits sind maximal Empfehlungen; für 100 Meter muss schon Vollgas her, damit die automatische Schaltung des modernen Autos so richtig schön knallt beim Schalten.