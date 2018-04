Barcelona: Thiem trifft auf Spanier Munar

Sharapowa nicht in Form

Früh ausgeschieden ist am Dienstag auch Maria Scharapowa (31) in Stuttgart. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin hat nach ihrer vor einem Jahr abgelaufenen, 15-monatigen Dopingsperre (Meldonium) noch nicht zu früherer Form gefunden und liegt in der Weltrangliste auf Platz 41. Nach dem 6:3,6:7(6),4:6 gegen die Französin Caroline Garcia, die sieben Jahre nach dem ersten Duell erstmals gegen die Russin gewann, sagte Scharapowa, dass sie ihre Karriere ohne Glauben an weitere Grand-Slam-Siege beenden würde. Schwarapowa hat das Turnier in Stuttgart dreimal gewonnen.