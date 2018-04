Anwohner befürchten viel Lärm und Staub

Staub und Lärm befürchten die Anrainer in der Haslausiedlung in Oberalm. Ein Tennengauer Unternehmer will in Hallein auf den Bindergründen eine Recycling-Anlage für Baurestmassen mit einem Brecher und ein Zwischenlager errichten. Der Standort liegt im Industriegebiet. Früher war dort ein relativ leiser Betrieb angesiedelt. Deshalb entschied man sich vor Jahrzehnten in Oberalm, 200 Meter entfernt ein Wohngebiet zu erschließen.