Kopfschuss-Mord in Wien: 20 Jahre Haft für Täter

Geschworener ausgetauscht

Der Prozess endete so turbulent, wie er begonnen hat: Das Verteidiger-Duo Tomanek/Wolm entdeckte, dass ein Geschworener als Journalist über den Kopfschuss in der Jägerstraße berichtet hatte. Die Anwälte glauben an ein „Naheverhältnis zur Polizei“ - und damit an Befangenheit. Der Geschworene wurde entlassen, an seiner Stelle entschied ein Ersatzgeschworener.