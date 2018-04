Poetische Schlemmerreise

Das Erdgeschoss, in dem sich zuvor die Waagstube sowie das Foyer befanden, wird bis Mitte Juni in eine schicke Tagesbar verwandelt, in der man zum einen schnell auf einen Espresso oder ein Stehachterl einkehren, aber natürlich fürstlich speisen kann. „Wir waren uns der Herausforderung, die historische Substanz, die u.a. von Clemens Holzmeister und Gerhard Garstenauer gestaltet wurde, mit einem modernen Konzept stilvoll und vor allem behutsam zu vereinen, durchaus bewusst. Insofern haben wir in die Planung über ein Jahr investiert bzw. beim Design darauf geachtet, dass es sich durch eine zeitlose Formensprache mit Bestand und nicht kurzweilige Trends auszeichnet“, betonen die Kollers, die bei der Umsetzung auf die renommierten Wiener Architekten BEHF setzen.