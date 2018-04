Ein Standort macht vier Gemeinden froh

Spatenstich in Lengau: Kabinenbauer Lugstein investiert am Gemeinschafts-Gewerbegebiet der oberösterreichischen und Salzburger Gemeinden in eine 10.000 Quadratmeter große Montage-Halle und schafft damit 35 neue Arbeitsplätze. Das länderübergreifende Gemeinschafts-Projekt der vier Gemeinden boomt.