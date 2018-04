Schüler (18) ist bereits Chef einer Seilbahn-Firma

Zukunft der Seilbahn ist in Städten

Das Trio ist überzeugt, dass den Gondeln in Städten die Zukunft gehört: “Wir könnten für die beiden Linzer Projekte sogar die Kurven nachstellen“, lächelt Schmidhuber. “Selbstfahrende Autos und Busse verursachen Lärm und brauchen Platz. Die Seilbahn ist leise und benötigt nur Raum für ein paar Stützen.“ Rudorfer fügt das Beispiel La Paz in Bolivien an. “Für eine Strecke, die man mit dem Auto in 90 Minuten zurücklegt, benötigt man mit der Seilbahn höchstens 20 Minuten."