Der 25. Wiener Life Ball

Der offizielle Ticketverkauf für den 25. Life Ball am 2. Juni 2018 startet am Dienstag, 24. April um 10:00 Uhr. Die begehrten Tickets sind in drei Tranchen nach dem Prinzip „First Come, First Serve“ erhältlich. Die 2. Tranche am 25. April um 16:00 Uhr und die 3. am 26. April um 13:00 Uhr! City4U hat mehr Infos für euch: