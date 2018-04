Vater (57) starb bei Unfall neben seinem Sohn

Furchtbar: In dem Kastenwagen saßen Vater und Sohn. Die beiden Landwirte waren am Rückweg von der Fleckviehversteigerung in Ried im Innkreis. August E. (57) aus Weibern war der Beifahrer seines Sohns Martin (29). Der Sohn sowie der 79-Jährige und dessen Frau kamen verletzt ins Rieder Spital.