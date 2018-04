Feueralarm beim Selchen: Frau erlitt Verbrennungen

Weil ihr ein Stück Speck in die Räucherschale ihres Selchofens fiel und zu brennen begann, öffnete eine Moosburgerin (48) Dienstag den Räucherschrank. Durch die Sauerstoffzufuhr schlug ihr eine Stichflamme entgegen, die sie an der Hand erwischte und sich in weiterer Folge auf den gesamten Raum ausbreitete.