Ausgefallene Geschenkideen zum Muttertag

Woher kommt der Muttertag eigentlich?

Bereits im antiken Griechenland wurde die Muttergöttin Rhea geehrt, 1907 startete der Muttertag von den USA aus den Siegeszug rund um die Welt. Anna Marie Jarvis organisierte damals am zweiten Todestag ihrer Mutter in Grafton, West Virginia, ein „Memorial Mothers Day Meeting“, das im Folgejahr als Andacht für alle Mütter veranstaltet wurde. Die Bewegung wuchs rasch an. Im Jahr 1909 wurde der Muttertag in 45 Bundesstaaten der USA gefeiert, wenige Jahre später in der Schweiz, Finnland und Schweden, ab 1924 dann auch in Österreich.