Tierschutzverein rettet junge Eule mit Flügelbruch

Im Kleintierhaus des WTV darf sich der Vogel nun in Ruhe erholen und wird mit Futter aufgepäppelt. Ob die Eule je wieder flugfähig sein wird, wird sich nach einem Kontrollröntgen in einigen Tagen herausstellen. Fällt dieses positiv aus, wird sie wieder ausgewildert. Bei negativem Ergebnis zieht sie in ein neues Zuhause: die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.