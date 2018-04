Linzer Bruckner Orchester geht auf England Tournee

Das Bruckner Orchester Linz, kurz BOL, bricht am Samstag nach Schottland auf. Am 29. April geben Chefdirigent Markus Poschner und seine 95 Tournee-Musiker das erste Konzert in der Usher Hall in Edinburgh. Weitere Auftritte in Middlesbrough, London, Reading, Sheffield und Birmingham folgen. Das Orchester gilt einmal mehr als Botschafter der heimischen Wirtschaft.