Lehrerin mit Pistole bedroht: „Schock war arg“

Räuber erbeutete statt Geld nur Schulungsunterlagen und Bücher

„Wo ist das Geld?“, herrschte der Räuber die drei völlig überraschten Frauen in akzentfreiem Deutsch an. „Wir haben ihm gesagt, dass wir keines da haben, da hat er nach zwei Handtaschen gegriffen und ist weggelaufen“, so die VHS-Regionalleiterin, die sich wundert: „In den Taschen waren Schulungssachen und Bücher. Und ein altes Handy - was der damit will, weiß ich nicht. Wertsachen hat er nicht erbeutet.“