Mostviertel: Die Birnbaumblüte als süße Verführung

Der Reigen startet aufs Neue

Seit einigen Tagen verwandeln eben jene hochstämmigen, knorrigen Birnbäume die 200 Kilometer lange Moststraße in ein schneeweißes Blütenmeer. Das jährliche Naturschauspiel lockt nicht nur Gäste aus dem Inland zu einer Panoramatour. Das Prädikat aussichtsreich verdient sich im Speziellen die Mosthöhenstraße. Der Abschnitt zwischen St. Peter in der Au und St. Georgen in der Klaus ist besonders reich an herrlichen Ausblicken auf das aufblühende, vom mächtigen Ötscher dominierte Voralpenland. Für viele startet die Entdeckungsreise in Öhling in der Mostelleria. Im Herzen des Mostviertels dreht sich - wie kann es anders sein - alles um die Mostbirne. Auf die Besucher warten Erlebnis-Führungen, eine Schaubrennerei und Verkostungen. Hier erfährt man auch, wie die Früchte mithilfe modernster Kellereitechnik zu flüssigen Genüssen wie Säften, Likören, Edelbränden und natürlich Most verarbeitet werden. Hinter dem Kellerhaus liegt der größte Mostbirnengarten Europas mit über 12.000 Mostbirnbäumen.