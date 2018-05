Tunesien: Wellness mit der Heilkraft des Meeres

Dann geht es zum Sprudelbad. Nach zehn Minuten Hydromassage inklusive Rosenwasser entsteigen auch ältere Evas der Badewanne wie die schaumgeborene Aphrodite. „Das Meerwasser ist reich an Mineralien, die über die Haut aufgenommen werden“, erklärt Slim Zghal vom Royal Thalassa Hotel in Monastir. Die fühlt sich tatsächlich schon weich und samten an. Nach einen kurzen Abstecher in den Hammam - ein Dampfbad, das eng mit der orientalischen Badekultur verbunden ist - kommt es noch besser. Diesmal ist Hadid an der Reihe: Auf einem wohlig-warmen Ruhebett werden wir von ihr zuerst mit einer Algenpaste - „Ganz spezielle Algen von der französischen Atlantikküste!“ - eingecremt und dann warm zugedeckt. „So können sich die Wirkstoffe am besten entfalten“, meint Slim Zghal. „Algen haben einen sehr hohen natürlichen Gehalt an Mineralien und Vitaminen. Sie unterstützen den Körper bei der Entschlackung und dem Abbau von Giften.“