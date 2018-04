Ultras treten eigenem Spieler ins Gesicht

Futacs, Ahmed Said, Hamsa Barry, Savvas Gencoglu und Hysen Memolla spazierten einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Dinamo Zagreb in der Stadt, dabei kamen sie am Box-Klub Torcida vorbei (so heißt auch die Ultra-Gruppierung von Hajduk). Aus dem Lokal stürmten einige Ultras heraus und schlugen auf Said ein. Dem Ghanesen, dem ein großer Fehler vor dem 1:2 im Derby unterlief, eilten die Mitspieler zu Hilfe. Dabei bekam Futacs den Tritt ins Gesicht.