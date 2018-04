Er vereint alles: Er ist Bergsee, Filmkulisse, er ist See mitten in der Stadt, er ist Wassersport-Gewässer, Kultursee, Badesee und traumhaftes Blau, das jedem Gast „Seen“-Sucht nach dem nächsten Besuch zaubert. „Der Traunsee hat so viele Facetten und er hat eine vielfältige, bunte Gastronomie, die jeden Gast als Freund Willkommen heißt!“ weiß Wirt Franz Pernkopf (59) vom Gasthof Grünbergwirt in Gmunden. Schon vor 25 Jahren haben er und seine Kollegen erkannt, das Wirte und Köche hier nicht in Konkurrenz stehen dürfen, sondern als Team viel stärker sind. „Wir wollen dem Gast die Gaumenfreude mit Traunsteinblick, den Genuss in der Region und das regionale Produkt schmackhaft machen - wir schicken seit 25 Jahren die Besucher von einem Wirt zum anderen, um ihnen die Bandbreite unserer Kulinarik vorzustellen,“ so Pernkopf.