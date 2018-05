Lissabon verzaubert Europa nicht nur musikalisch!

„Hippo Hippo Hooray“

Natürlich gibt es viele Wege, um eine fremde Stadt zu erkunden - auch mit Kindern. In Lissabon ist die Stadtrundfahrt sogar zu Wasser und zu Land möglich: mit einem knallgelben Amphibienfahrzeug von Hippo Trip. Mit lautstarken „Hippo Hippo Hooray“-Rufen geht es durch die Innenstadt, vorbei am Praça Do Comércio und der Plaza de Pombal und flussaufwärts durch den Tejo, bevor wir unterhalb der weithin sichtbaren Brücke des 25. April wieder festen Boden unter den Füßen haben. Die 2278 Meter lange Hängebrücke - die aufgrund ihrer Farbe an die berühmte Golden Gate Bridge in San Francisco erinnert - verbindet Lissabon mit der Stadt Almada, deren Wahrzeichen die weithin sichtbare Christus-Statue Cristo Rei ist, einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Iberischen Halbinsel.