„Ich muss nicht ins Leere schreien“

Nicht alles liegt in meiner Hand

Beten zu können, empfinde ich als etwas unglaublich Besonderes und Bereicherndes. Ein Geschenk. Es geht dabei nicht darum, dass Gott meine Gebete sofort erhört. Am besten noch so, wie ich mir das wünsche. Nein. Es geht darum, zu wissen, dass es da ein echtes Gegenüber gibt. Kein namenloses Etwas, kein beliebiges Irgendwas. Sondern Gott, der mich hält, begleitet und trägt, durch gute und durch schlechte Zeiten. Ich muss nicht alles mit mir selbst ausmachen. Nicht alles liegt in meiner Hand, und ich bin auch nicht für alles selbst verantwortlich.