Die coolsten Attraktionen im Prater

Wer schon immer mal wissen wollte, wie sich ein Kampfpilot fühlt, der den Schleudersitz aktiviert, sollte diese Attraktion auf keinen Fall verpassen. Früher umgangssprachlich als „Kugel“ bekannt, sitzt man schon seit einigen Jahren nicht mehr in einer, sondern im Freien. Zwei Sitze nebeneinander in einem runden Gestell, befestigt an zwei Bungee-Seilen, die einen mit 160 km/h in über 90 Meter Höhe schießen. Die Begleiter die sich nicht trauen, können die Gesichtsausdrücke der Mitfahrer am Bildschirm live beobachten.